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Karla kaplanan Süphan Dağı eteklerindeki köylere su ulaştıran ekiplerin zorlu mücadelesi

Ağrı’da, karla kaplanan Süphan Dağı eteklerindeki köylere içme suyu kanalı açmak için ekipler yoğun çaba mesai harcıyor.

Çevre 28.09.2021, 15:30
Karla kaplanan Süphan Dağı eteklerindeki köylere su ulaştıran ekiplerin zorlu mücadelesi

Ağrı’da, karla kaplanan Süphan Dağı eteklerindeki köylere içme suyu kanalı açmak için ekipler yoğun çaba mesai harcıyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Süphan Dağı eteklerindeki köylerin ulaşıma açılması ve içme ve kullanma suyu şebeke kanallarının köylere yapılması için Patnos İlçe Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. İş makinaları yardımıyla karla kaplanan yolları temizlemek için uzun uğraşlar veren ekipler, susuz kalan köylere bu şekilde su ulaştırıyor.

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