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Karla kaplanan Harput’ta gece ışıkları ile görsel şölen
Elazığ’da kar yağışıyla beyaza bürünen Harput, gece ışıklarıyla görsel şölen oluşturdu.
Çevre 19.03.2022, 19:38
Elazığ’da kar yağışıyla beyaza bürünen Harput, gece ışıklarıyla görsel şölen oluşturdu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından kar yağışı Elazığ’ın merkezinde gece etkili oldu. Dün yağan kar ile beyaza bürünen bin 200 rakımda bulunan tarihi Harput Mahallesi’nde yağış gece boyu devam etti. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar, gece ışıkları ve manzarasıyla tarihi mahallede kartpostallık görüntüler oluşturdu.