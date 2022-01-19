Karın yağmasıyla beyaza bürünen Iğdır havadan görüntülendi

Yağan karla beyaza bürünen Iğdır havadan görüntülendi.

Iğdır’da gece saatlerinde başlayıp aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle kentin sokakları beyaza büründü. Verimli toprakları ve mikroklima özelliğiyle "Doğunun Çukurova’sı" olarak bilinen Iğdır’da karın yağması ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karın yağmasıyla beyaz örtüyle kaplanan Iğdır, drone ile havadan görüntülendi.