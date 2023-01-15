Karın tadını çocuklar çıkardı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışının tadını çocuklar çıkardı.

Gecikmeli de olsa kar yağışının etkisini gösterdiği Karlıova ilçesi, 1 hafta sonra yeniden beyaza büründü. İlçede yer yer kar kalınlığı 15 santimi aşarken, yağan karın tadını da çocuklar çıkardı. Hafta sonu tatilini karda eğlenerek geçiren çocuklar, trafiğe kapalı sokak arasında yaptıkları kızaklarla kayarak eğlendi.

Karda düşe kalka eğlenen çocuklar, gecikmeli yağan karın tadını doyasıya çıkardı.