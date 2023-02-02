Karın keyfini Dinek Dağı’nda çıkardılar

Kırıkkale’de kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Dinek Dağı’na çıkan vatandaşlar, naylon ve kızaklarla kayak yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Kırıkkale’de kurak geçen günlerin ardından bin 744 rakımlı Dinek Dağı karla kaplandı. Vatandaşlar da dağın yamacındaki Atlı Safari ve Doğa Parkı’nda karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar naylonlar ve kızakla kayak yaparken bazıları da manzaraya karşı salıncakta sallandı. Vatandaşlardan bazıları da kapalı alanda ata binerek vakit geçirdi. Dinek Dağındaki bazı alanlarda kartpostallık görüntülerde ortaya çıktı. Karla kaplanan dağ "dron" ile havadan görüntülendi.

"Çok beğendik, yine geleceğiz"

Antalya’dan tatil için Kırıkkale’ye gelen İlhami Fidan, "Antalya’da yaşıyorum. Kırıkkale memleketime kar için gelmiştim. 6 gün bekledik çok şükür yağdı kar. Hemen yağar yağmaz da çocuklarla geldik. Kuraklık vardı, sonunda yağdı, inşallah devamı da gelir. İlk defa geliyorum. Emeği geçenlerden de Allah razı olsun. Çok güzel bir kompleks kurmuşlar. Çok beğendik, yine geleceğiz" dedi.

Dinek Dağı’nın kış mevsiminde de güzel olduğunu belirten Zehra Fidan, "İyi ki burası var. Biz yazında geliyoruz buraya. Yazında güzel ama kışın ayrı bir güzel. Çayımızda hazır içiyoruz" diye konuştu.

Mete Fidan ise karda kaymanın ve salıncakta sallanmanın eğlenceli olduğunu söyledi.