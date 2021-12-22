Karın başkenti Erzurum’da ekipler seferber oldu

Erzurum’da etkili olan kar ve tipi sonrası ekipler seferber oldu. Gece boyunca yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kent merkezinde biriken karları temizlemek için adeta seferber oldu.

Dün Erzurum’da gün boyu yağan kar, 372 mahallenin yolunu ulaşıma kapattı, Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler adeta seferber oldu. Gecenin geç saatlerine kadar çalışmalarını sürdüren ekipler, mahalleleri ulaşıma açmaya çalıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, kent merkezinde biriken karları temizlemek için mücadele eden ekipler, biriken karları da kamyonlarla şehir merkezinin dışına taşıdı.