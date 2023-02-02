Karın ağırlığına dayanamayan ağaç, otomobilin üstüne devrildi

Bingöl’de etkisini gösteren kar nedeniyle ağırlığa dayanamayan bir ağaç, park halindeki aracın üstüne devrildi.

Bingöl’de devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı kentte, çam ağacı park halindeki aracın üstüne devrildi. Merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi Genç caddesinde, karın ağırlığına dayanamayıp yerinden sökülen ve aracın üstüne düşen ağaç, maddi hasara neden oldu. Ağacın ve aracın kaldırılması için yetkililere haber verildi.