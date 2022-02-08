Karidesi soğuk vurdu

Şubat ayında karides avcılığına çıkan Tekirdağlı balıkçılara soğuk hava engel oluyor.

Tekirdağ’da hava sıcaklığının 5 ile 6 derecede birden düşmesi balıkçıları vurdu. Şubat ayında karides avcılığına çıkan Tekirdağlı balıkçılar, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra bugün denize açılamadı. Dünden bu yana sabah itibariyle hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesi sonucu balıkçılar, rıhtıma bağlayarak limanda bekleyişe başladı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz yaptığı açıklamada, “Karidese çıkıyorduk. Ocak ayında da karide yasaklandığı için Şubat 1’de sezon açıldı. Şimdi karidese çıkmaya çalışıyoruz. Allah’ın izniyle ekmeğimizi çıkaracağız. Havalar etkilediği için denize çıkamıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi ördeklerimizi yemlemeye geliyoruz. Limanda kayıklarımıza bakmaya geliyoruz. Varsa ağ tamirini yapıyoruz. Şuan denizde karidesten başka bir şey yok. Ama Nisan ayına doğru avcılığa başlayacağız. Şuan neden yok. Hava soğuk olduğu için balıklar açıkta, yani derinde. Derin su olduğu için bizimde ağlarımızın boyu yetmiyor. Yetse de tabi ki yunuslar var. Yunuslar ağları parçaladığı için sadece karidese bakıyoruz. Her açıldığımızda ortalama 40-50 kilo ya da 70 karides yakalıyoruz. Yani çektiğimiz zamana bağlı” dedi.