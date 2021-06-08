banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan gece mesaisi!
Kılıçdaroğlu'ndan gece mesaisi!
Bu hatalar öldürebilir: Kene ısırırsa bunu yapmayın
Bu hatalar öldürebilir: Kene ısırırsa bunu yapmayın
Bosnalı Sırp liderin “Kilise asla yıkılmayacak” açıklaması viral oldu
Bosnalı Sırp liderin “Kilise asla yıkılmayacak” açıklaması viral oldu
Eski HDP Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı
Eski HDP Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı

Karganın tehlikeli oyunu

Sivas’ın Ulaş ilçesinden yerde oturan kediyle oyun oynamak isteyen yaramaz karga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevre 08.06.2021, 09:46
Karganın tehlikeli oyunu

Sivas’ın Ulaş ilçesinden yerde oturan kediyle oyun oynamak isteyen yaramaz karga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ulaş ilçesinde izleyenleri gülümseten bir olay yaşandı. Ulaş Belediyesi garajında yerde oturan kedi, kendisiyle oyun oynamaya çalışan kargayla neye uğradığını şaşırdı. Yaramaz karga kediyi bir türlü rahat bırakmadı. Uzun süre kediyi rahat bırakmayan karga cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kedinin kargaya fazla tepki vermemesi ise dikkat çekti.
Yorumlar (0)
banner422
19°
orta şiddetli yağmur