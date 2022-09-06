KARDEMİR içerisindeki tilki böyle görüntülendi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ. (KARDEMİR) içerisine girerek yiyecek arayan tilki işçiler tarafından beslendi.

Karabük’te aç kalan tilki, yiyecek bulmak için KARDEMİR içerisindeki cevher sahasına geldi. İşçiler tilkinin aç olduğunu fark edince yiyecek bıraktı. Bölgeyi mesken tuttuğu öğrenilen tilkinin karnını doyurduğu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.