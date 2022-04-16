Kardelenlerle beyaza bürünen Güzeldere Vadisinden kartpostallık görüntüler

Karların erinmesi sonrası açan kardelen çiçekleriyle beyaza bürünen Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Güzeldere Vadisi kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Bu yıl yoğun bir kar yağışının olduğu Bitlis’te bahar yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. Havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler ve çiğdemler de çiçek açtı. Özelikle Tatvan ve Hizan ilçeleri arasındaki Güzeldere Vadisi’ndeki sulak alanlarda açmaya başlayan kardelenler, karlı dağlarla birlikte hayranlık uyandıran görüntüler sunuyor.

Doğanın canlanması ile birlikte açan kardelen ve çiğdem çiçeklerinin oluşturduğu manzara drone ile görüntülendi. Vadiyi ziyaret eden fotoğraf tutkunları ise bu güzel manzaraları objektiflerine yansıtıyor. Oluşan manzarayı fotoğraflamak için vadiye gelen doğa fotoğrafçılarından Fatih Yılmaz, “Bu sene Bitlis’e çok fazla kar yağdı. Karlardan ötürü ve dağlardan akan sulardan ötürü de bu Güzeldere Vadisi inanılmaz bir şekilde çiçeklendi. Kardelen çiçekleri açınca bizde buraya doğa fotoğraf severler olarak bu ana tanıklık etmek istedik” dedi.

Bir diğer doğa fotoğrafçısı Yusuf Çakırgöz de, “Bitlis’in Tatvan ilçesindeyiz. Güzeldere mendereslerine geldik. Eriyen karların altından kalan kardelenlerin açmasıyla beraber güzel fotoğraf havası oluştu. Arkadaşlarla beraber buraya geldik. Güzel fotoğraflar çıkıyor. Değerli arkadaşlarımızı doğa severleri, fotoğraf severleri bu güzel görüntüyü görmeye eşlik etmeye bekliyoruz” diye konuştu.