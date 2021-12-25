Kardan kapanan yollar bir bir açılıyor

Şırnak’ta kar hayatı hayatı durma noktasına getirdi. Kapanan köy yolları ekipler tarafından açılıyor. Yolda mahsur kalanların imdadına özel idare ekipleri koşuyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar, hayatı durma noktasına getirdi. Yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kar kalınlığı 2 metreyi geçti, alçak bölgelerde ise bir çok köy yolu ekipler tarafından açılıyor. Karayolları ekipleri ilçe ana yolları açıyor, özel idare ekipleri ise köy yollarını teker teker ulaşıma açıyor. Karda mahsur kalanların imdadına karla mücadele ekipleri yetişiyor. İki minibüsün çıkmadığı rampada buzlanma nedeniyle araçlar yoldan çıktı. Ekipler yolları açtıktan sonra araçları saplandığı yerden çıkardı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca, Bolağaç, Pirinçli, Koyunoba, Akçayol, Boğazöğren grup köy yolu ekipler tarafından açıldı. Yüksek rakımlı Bölücek ve Ballı grup köy yolları ise açılmaya çalışılıyor. Koyunoba köyü muhtarı İsmail Alp ekiplere yolları açtıkları için teşekkür etti. Alp, "Ekiplerimiz son yıllarda çok güzel çalışıyor. Kaymakamlığımıza ve ilçe özel idare ekiplerimize çok teşekkür ederim" dedi.

Greyder operatörü Mikail Gök ise "Yolları açıyoruz. Sabah tekrar kapanıyor. İlçemize bağlı bütün köy yollarımızı açmaya başladık. Şimdi Akçayol grup köy yollunu açıyoruz. Mahsur kalanları kurtardık. Kar aniden bastırıyor ve yollar kapanıyor. Kış ayları boyunca vatandaşlarımızın yollarını en kısa sürede açmaya çalışacağız" diye konuştu.