Karda yan dönen tır, trafiği durma noktasına getirdi

Zonguldak’ın Sapça tüneli girişinde kayan tır trafiğin akışını kapadı.

Dün akşam saatlerinde tipi halinde yağan kar, Zonguldak-Ankara yolunda etkili oldu. Kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle karla kaplı yollarda tırlar yoldan çıktı. Kayan uzun araçlar yüzünden yolda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile trafik tekrar eski akışına sağlanmaya çalışıldı.

Meteorolojiden gelen bilgiye göre, kar yağışı cuma gününe kadar bölgeyi etkisi altına alacak.