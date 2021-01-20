Karda mahsur kalanları ekipler kurtardı

Şanlıurfa’da Karacadağ Kayak Merkezi’nin olduğu bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa genelinde etkili olan yoğun kar yağışı beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Kentin tamamına yakını beyaz örtü ile kaplanırken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin karla mücadelesi 13 ilçe ve kent merkezinde devam ediyor. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Karacadağ Kayak Merkezi de her yıl kar yağışının ardından bölge ve çevre illerden gelen vatandaşların kış turizmi için vazgeçilmezi oluyor. Siverek ve Karacadağ Kayak Merkezi bölgesinde kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını yürüten ekipler, yolda mahsur kalanların imdadına yetişerek kurtarıyor.

Soğuk havada araçları kara saplanan ve tüm çabalara rağmen çıkaramayan sürücülerin yardımına koşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri gerekli çalışmalarla mahsur kalan vatandaşların mağduriyetine son veriyor. Mahsur kaldıkları yerden kurtarılan sürücüler yardımlarına yetişen Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan ekipler, karla kaplanan ve araçların geçmesine imkan vermeyen yolları iş makinaları ile temizleyerek tekrar araç trafiğine açıyor.