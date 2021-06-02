Karayolundaki tren vagonu şaşırttı

Samsun’da şehirlerarası karayolunda bir tırın dorsesinde taşınan tren vagonu görenlerin dikkatini çekti.

Bir günde neredeyse 4 mevsimin yaşandığı Samsun’da doğa ve asayiş olaylarının yanında sıra dışı görüntüler de objektiflere yansıdı. Saat 15.00 sıralarında Samsun’dan Ordu istikametine doğru giden bir tren vagonu görüldü. Bir tırın dorsesinde taşınan tren vagonu, görenlerde şaşkınlık oluşturdu. Karayolunda vagonu görenler hemen telefonlarına sarıldı ve bu anı cep telefonları kameraları ile kaydetti.

Nereden gelip nereye gittiği öğrenilemeyen tren vagonu, Samsun’dan Ordu istikametine doğru yoluna devam etti.