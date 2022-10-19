Karayolunda sonbahar koridoru

Tokat kara yolunda sonbaharla birlikte kavak ağaçlarının oluşturduğu manzara görenleri mest ediyor.

Tokat Turhal karayolunda kavak ağaçlarının yaprakları sonbaharla birlikte sarıya büründü. Ağaçların oluşturduğu koridordan araçları ile geçen sürücüler eşsiz manzaranın tadını çıkartıyor. Farklı kavak ağaçlarının karşılıklı dikilmesi nedeni ile yolun bir tarafı sarı diğer tarafı ise yeşil kalması ilginç görüntüler oluşturdu. Yeşilden sarıya dönen renkleri üzerinde barındıran ağaçların oluşturduğu manzara havadan görüntülendi. Güneşle birlikte adeta altın sarısı gibi parlayan yapraklar dikkatleri çekiyor.

"Kesinlikle doğal bir stüdyo"

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, sonbaharla birlikte kara yolunun farklı bir manzaraya kavuştuğunun ifade ederek, "Cemal Süreyya’nın dediği gibi ’Sonbahar sanattır. Diğerleri mevsim’ Turhal’ımızda dört mevsimde çok güzel. Ama özellikle sonbahar ayrı bir güzel. Kavak ağaçları Turhal’ın girişinde sonbaharda doğa harikası manzarası sunuyor. Karşılıklı da farklı cinsli kavaklar bulduğu için belirli aralıklarla sararıyor yaprakları. Müthiş bir manzara sunuyor. Bir hafta sonra tam rengini alır. Bu haileyle de çok güzel. Yeşilin, sarının ve daha ötesi kırmızının, bakır renginin buluştuğu bir manzara. Kesinlikle doğal bir stüdyo. Burada insanların çok hoşuna gidiyor. Burada bir fotoğraf karesinde yer almadan, şehrimizi terk etmiyor" dedi.