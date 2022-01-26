Karayolları güncel yol durumunu açıkladı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), önemli karayolu güzergahlarındaki son güncel durumu açıkladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin önemli karayolu güzergahlarında saat 11.30’daki güncel yol durumunun paylaşıldığı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“İstanbul’a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamaları kaldırılmıştır. Kuzey Marmara ve TEM Otoyolları tüm araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır. Samsun-Havza yolu ulaşıma açılmıştır. TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Osmaniye-Antep arası çift yönlü ulaşıma açılmıştır. Seydişehir-Akseki yolu tır ve çekici araçlar hariç ulaşıma açılmıştır. Niğde-Pozantı Otoyolu Eminlik Kavşağı Pozantı yönü trafiğe açılmıştır. Kağızman-Ağrı yolu ulaşıma kapatılmıştır. Taşkent-Sarıveliler yolu ulaşıma kapatılmıştır. Seydişehir-Beyşehir, Sivas-Kangal yolu ulaşıma kapatılmıştır. Divriği-Arapgir yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kangal-Alacahan-Hekimhan yolu ulaşıma kapatılmıştır. Erzincan-Erzurum yolu ulaşıma kapatılmıştır.”