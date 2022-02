Karayelin kar sevinci görenlerin yüreğini ısıttı

Tokat’ta ahırdan çıkartıldığında kara yatarak yuvarlanan ‘karayel’ isimli atın kar sevinci objektiflere yansıdı.

Tokat merkeze bağlı Çat beldesinde kar yağışına çocuklar gibi sevinen atın görüntüleri izleyenlerin içini ısıttı. Ahırdan çıkarılan atın kar keyfi, sahibi tarafından görüntülendi. Bir süre kar üzerine yuvarlanan ‘Karayel’ isimli at karın tadını doyasıya çıkarttı. Kocaeli’den memleketi Tokat’a çocukları ile tatile gelen Sümmani Yılmaz, Karayelin çocuklar gibi karın yağdığına sevindiğini belirterek, “Ahırdan çıkarttığım anda karayel karda yuvarlanarak sevincini gösterdi. At Türk’ün kanadıdır. Osmanlı zamanında at en iyi silahımızdı. Ama şimdi çoğu insan atları binek hayvan olarak görüyor. Buda bizlerin suçu. Herkese at binmeyi, o bilinci öğretmeliyiz” dedi.