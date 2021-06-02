Karaya vuran yunusun midesinden çıkanlar şaşırttı

Mersin’de dün gece ölü olarak karaya vuran yunus balığının, yapılan incelemeler neticesinde bir ağa takılıp, boğularak öldüğü ve 10 gün denizde kaldıktan sonra karaya vurduğu tahmin ediliyor. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, yaptıkları otopsi sonucunda yunusun midesinden, 8 adet vatos, 1 kalamar ve birkaç tane keser baş barbun çıktığını söyledi.

Dün merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’nde sahile çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen ve sahile vuran yunus balığı, yapılan incelemelerin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesine götürüldü.

"10 gün boyunca ölü olarak denizde kalmış"

Yunus balığının ölümü nedeniyle gazetecilere açıklamalarda bulunan MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, karaya vuran balığın ’şişe burun’ türü bir yunus olduğunu belirtti. Bu türün Doğu Akdeniz’de bulunduğunu aktaran Ayas, "Yunus, ulaşabileceği maksimum boyutlara ulaşmış 3.5 metre boyunda ve erkek bir birey. Tece sahiline ölü olarak vurmuştu. Orada ilk incelememizi yaptık. Bugün de otopsiyi yaptık. Mide içerisinde 8 adet vatos, 1 kalamar, birkaç tane keser baş barbun çıktı. Mide doluydu ve denizin dip taraflarında beslenmişti. Genel olarak üst deri erimişti ve kafada yumuşak doku kayıpları vardı. Ayrıca, bütün yüzgeçlerde tahribatlar vardı. Bu bize 10 günlük süre içerisinde denizde ölü olarak kaldığını gösteriyor" dedi.

"Ağa takılıp boğulduğunu düşünüyoruz"

Yunusların genelde insan faaliyetleri nedeniyle öldüğünü vurgulayan Ayas, "Özellikle balıkçılık faaliyetleri nedeniyle ağa takılan yunuslar boğularak ölüyorlar. Deniz kirliliği ya da deniz aracına çarpma da ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Tabi ki çok dramatik bir durum bu. Deniz memelileri deniz ekosistemi için çok önemli canlılar. Bu dönem üreme dönemleri. Bu birey de yetişkin bir birey. Neslini devam ettirme potansiyeli olan bir birey. İnsan faaliyetleri deniz ekosistemini çok kırılan hale getirdi. Bu canlılara gerçekten özel önlemler almalıyız. Bu balığın ölüm nedeniyle ilgili net bir tespitimiz yok ancak son ana kadar beslendiği için ani bir ölüm olduğunu düşünüyoruz. Ani ölümler de genelde ağa takılıp boğulma şeklinde gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreç hakkında da bilgi veren Ayas, balığın gömüleceğini ve yaklaşık 1 yıl sonra iskeletinin çıkarılarak deniz canlıları müzesinde sergileneceğini dile getirdi.