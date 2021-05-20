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Karasu’da binlerce balık telef oldu

Erzurum’un Aşkale ilçesinde önceki günden itibaren Karasu’da binlerce balık telef oldu. Kandilli ve Aşkale arası Karasu nehri güzergahında binlerce balığın telef olması vatandaşlar tarafından tedirginlikle karşılandı.

Çevre 20.05.2021, 10:23
Karasu’da binlerce balık telef oldu

Erzurum’un Aşkale ilçesinde önceki günden itibaren Karasu’da binlerce balık telef oldu. Kandilli ve Aşkale arası Karasu nehri güzergahında binlerce balığın telef olması vatandaşlar tarafından tedirginlikle karşılandı.

Çevrede meydana gelen olayla alakalı ihbarları değerlendiren Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü konuya ilişkin sabah erken saatlerde olay yerine gelerek ölü balıklar ve sudan örnekler alarak, Erzurum’da bulunan Veteriner Kontrol ve Araştırma Müdürlüğü’ne götürdüler.

Bu duruma kim veya kimlerin ya da neyin sebep olduğunun yapılan incelemeler sonrasında açığa çıkması bekleniyor. Ayrıca belediyeden anonslar yapılarak telef olmuş veya suda baygın olan balıklardan vatandaşların kesinlikle yakalamamaları konusunda uyarılar yapıldı. Her sene bu zamanlarda meydana gelen balık ölümleri akıllarda soru işareti bırakıyor.
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