Karasu regülatörü ve derivasyon kanalının inşaatı tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Hatay’ın hasretle beklediği projeler birbiri ardına hayata geçirildiğini açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada yatırımlar için 7 gün 24 saat esasıyla çalışıldığı bildirildi.

Reyhanlı Barajı’na, saniyede 50 metreküp suyu iletecek olan ‘Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri 1. Kısım (Karasu regülatörü ve derivasyon kanalı yapımı) inşaatında çok önemli bir aşama daha tamamlandı belirtildi. DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca yaptığı açıklamada; "Afrin Çayı ve Karasu Çayı’nın suyunu, inşa ettiğimiz tesislerle Reyhanlı Barajı’na aktarmak suretiyle 480 milyon metreküp su kapasiteli bir baraj gölü oluşturmaktayız. Bu kapsamda bin 373 metre ve 2bin 29 m uzunluğunda 2 farklı tünel ve 30 bin 625 m uzunluğunda iletim kanalı inşa ediyoruz. T1 Tünelimiz geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Bu gece itibariyle de kazasız belasız bir şekilde 2 bin 29 m uzunluğundaki T2 tünelimiz tamamlanmıştır.”

Akca açıklamasında tünelimizin giriş kısmında kaplama beton imalatları devam ederken çıkış kısmında da kazı ve destekleme imalatlarının devam ettiğini belirterek şu bilgileri verdi; “Yedi gün 24 saat esasıyla çalışılarak bu önemli projedeki kritik bir aşamayı daha tamamlandı. Bu proje kapsamında yer alan iletim kanalımızı da bir an önce tamamlayarak Hatay’a değer katan bir eseri daha hayata geçirmiş olacağız” dedi.