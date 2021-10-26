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Karanlıkdere Kanyonu’nun turizme kazandırılması isteniyor

Erzurum’da Oltulu Doğaseverler, her hafta sonu yaptıkları doğa yürüyüşlerini bu kez Nişantaşı köyü Karanlıkdere Kanyonu’nda gerçekleştirdi.

Çevre 26.10.2021, 09:25
Karanlıkdere Kanyonu’nun turizme kazandırılması isteniyor

Erzurum’da Oltulu Doğaseverler, her hafta sonu yaptıkları doğa yürüyüşlerini bu kez Nişantaşı köyü Karanlıkdere Kanyonu’nda gerçekleştirdi.

Şenkaya ilçesi Nişantaşı köyü sınırlarında bulunan Karanlıkdere Kanyonu’ndaki irili ufaklı birçok mağarayı gezen Oltulu Doğaseverler, bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini söylediler.

Oltulu Doğaseverlerden Avukat Muharrem Kalyon, “Nişantaşı köyü Karanlıkdere Kanyonu’ndayız. Kanyonun takiben 5 kilometre mesafesi var. Rehber eşliğinde yürünebilir. Turizme kazandırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Burada eski yerleşim yeri mağaralar var. Arkadaşlar tırmanmaya çalışıyorlar” dedi.

Oltulu Doğaseverlerden Dr. İbrahim Hakkı Ekinci ise “Nişantaşı köyü sınırları içeresinde bulunan Karanlıkdere’de takiben 20’nin üzerinde birbirinden güzel mağaralar var. Milattan önceye ait olduğu söylenmekte. Bu haftaki yürüyüşümüzde burayı gezdik. Kayda değer bir bölge, çok iyi bir kanyon. Her iki tarafın kaya yapısı da çok dik. Oltu-Göle yolu üzerinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu karayolundan 200 metre içeride. Herkese öneririm” dedi.

Nişantaşı köyü sakinlerinden Levent Kalyon da “Köyünüzde bulunan Karanlıkdere Kanyonu’nda birçok mağara mevcuttur. Burayı tanıtmaya çalışıyoruz. Yetkililere sesleniyoruz, bu bölgenin turizme kazandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

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