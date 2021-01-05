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Karaman’da yaralı şahin koruma altına alındı
Karaman’da jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı vaziyette bulunan kızıl şahin koruma altına alındı.
Çevre 05.01.2021, 14:42
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Karaman’da jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı vaziyette bulunan kızıl şahin koruma altına alındı.İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri merkeze bağlı Akçaşehir beldesi yakınlarında yol kenarında yaralı halde kızıl şahin buldu. Ekipler, yaralı şahini Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Şahinin, gerekli tedavi ve kontrolleri yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına tekrar bırakılacağı öğrenildi.
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