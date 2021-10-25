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Karaman’da tarla yolunda oluşan yarıklar korkuttu
Karaman’da tarla yolunda oluşan yüzey yarıkları köylüleri korkuttu.
Çevre 25.10.2021, 20:34
Karaman’da tarla yolunda oluşan yüzey yarıkları köylüleri korkuttu.
Konya’da sıkça görülen obruk ve yarıkların bir benzeri Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Karaağaç köyünde oluştu. Tarla yolunda uzunluğu yaklaşık 100 ila 200 metreyi bulan yarıkları gören köylüler, durumu hemen Karaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerine bildirdi. Bölgeye giden görevliler, yarıklarda ve çevre tarlalarda havadan drone ile incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri ise olası bir çökmeye karşı yarıkların etrafındaki tarla yollarını şerit çekerek trafiğe kapattı.
Karaman’da geçtiğimiz ay merkeze bağlı Çoğlu köyünde bulunan pancar tarlasında da yüzey yarıkları oluşmuştu.