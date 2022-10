Karaman’da kantarlar pancar alımına dualarla başladı

Karaman’da kantarlar 2022-2023 yılı pancar alımına dualarla başladı.

Pancar alımına başlanması nedeniyle merkeze bağlı Kılbasan köyündeki kantarda tören düzenlendi. Törene, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ile Konya Ereğli Şeker Fabrikası Müdürü Yıldıray Özbay, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ve kantara pancarlarını getiren çiftçiler katıldı. Kesilen kurban ve edilen duanın ardından ilk pancarlar kantarda tartılarak alımı yapıldı.

“Devletimiz çalışan çiftçilerimizin her zaman yanındadır”

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karaman’ın tarım anlamında şeker pancarı, Mısır ve diğer tahıl ürünleri olmak üzere ciddi anlamda bereketli topraklara sahip bir il olduğunu söyledi. Vali Akkoyun, çiftçilerin çalışkan ve gayretli olduğunu ifade ederek, “Şu an bulunduğumuz günlerde de şeker pancarı alımları yapılıyor. Karaman’da bu sezon inşallah pancarda 350 bin tona yakın rekolte bekliyoruz. Çiftçilerimiz bir senelik emeklerini, sabırla tevekkülle, gayretle hasat ettikleri bu ürünlerini bugün getiriyorlar ve teslim ediyorlar. Biz çiftçilerimize her zaman şunu söylüyoruz. Devletimiz çalışan gayret eden çiftçilerimizin her zaman yanındadır. Gerek bu verilen desteklemeler, gerekse çiftçilerimizin daha rahat çalışmaları için sağlanan ortamlar açısından devletimiz her zaman çalışan çiftçilerimizin, gayret eden vatandaşlarımızın yanındadır. Bunu da buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu sezonun bereketli olması bizleri de çok mutlu ediyor“ diye konuştu.

“Çiftçilerimiz reflektör konusunda duyarlı olsunlar”

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, kantarlarda pancar alımının başlaması nedeniyle düzenlenen törende çiftçileri reflektör konusunda uyarmayı da ihmal etmedi. İlde birçok üründe hasat zamanının başlaması nedeniyle köy yollarında traktör trafiğinin arttığına dikkati çeken Vali Akkoyun, “Bugünlerde çiftçilerimiz hasat nedeniyle traktörleri ve römorklarıyla trafikte olacaklar. Trafik ekiplerimiz devamlı olarak kontrollerini ve uyarılarını yapıyorlar. Ama lütfen reflektör konusunda çiftçilerimiz duyarlı olsunlar. Römorklarında reflektör eksiği olan çiftçilerimiz biran önce tedarik ederek taksınlar“ dedi.

Tören, reflektör bulunmayan römorklara reflektör takılması ve kantara ilk pancarını getiren çiftçilere çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

Bu yıl 350 bin ton pancar rekoltesinin beklendiği Karaman’da 5 kantarda 125 bin ton pancar alımının gerçekleşeceği bildirildi.