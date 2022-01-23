Karaman şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimi aştı

Karaman’da kalınlığı 30 santimetreyi bulan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Gece yarısından bu yana devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan Sertavul Geçidi’nde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ekipler Karaman’dan Mersin yönüne gidecek olan ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. Karaman-Konya karayolu ise Kazımkarabekir ilçesinden itibaren tamamen ulaşıma kapandı. Şehir merkezinde kar kalınlığı şimdiden 30 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı.

Karaman Belediyesi ekipleri şehir merkezinde kar kürüme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri de kapanan köy yollarını açabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Kar yağışının devam ettiği Karaman’da yetkililer, vatandaşlara olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.