Karalık Yaylası’ndan kartpostallık görüntüler

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan Karlık Yaylası’nda kar sularından oluşan gölet ve orman manzarası görsel şölen sunuyor.

Esenköy beldesi ile Şenköy arasında kalan Karlık Yaylası, doğal güzellikleriyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Denizden 700 metre yükseklikte olan yayla etrafında bir çok türde ağaç, içme suları ve endemik bitkiler bulunuyor. Esenköy belde merkezinden 8 kilometre mesafede bulunan Karlık Yaylası, yaz aylarında özellikle kampçılar tarafından rağbet görüyor.

Kış ve baharda gölet, yazın piknik alanı

Karlık Yaylası zemini kışın yağan kar ve yağmur suları ile doluyor. Kışın buz tutan zemin bahar aylarında ise çözülüyor. Yazın, tatilciler ve yazlıkçılar tarafından piknik alanı olarak da kullanılan yayla, doğasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Osmanlı döneminde yayladan saraya buz

Eski adı Katırlı olan Esenköy’de yaşayan halk, 1600’lü yıllarda Devlet-i Ali’nin payitahtı İstanbul’un ve yönetim merkezi olan sarayın kar ve buz ihtiyacını karşılayan kar kuyularına sahipti. Karalık Yaylası’nda işletilen kar kuyularından buz elde edilip İstanbul’a götürülüyordu. Tarihi bir öneme de sahip olan yayla, asırlardır insanların ilgisini çekiyor.