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Karaismailoğlu’ndan 2021 yılı havacılık sektörü değerlendirmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021 yılında yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 57.4 artarak 128 milyon 565 bin 706’ya ulaştığını, 128 milyon 565 bin yolcunun hava yolunu tercih ettiğini belirtti.

Çevre 06.01.2022, 12:46
Karaismailoğlu’ndan 2021 yılı havacılık sektörü değerlendirmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021 yılında yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 57.4 artarak 128 milyon 565 bin 706’ya ulaştığını, 128 milyon 565 bin yolcunun hava yolunu tercih ettiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021 yılı havacılık sektörünü değerlendirdi. Hava ulaşımının salgından en çok etkilenen sektörlerden birisi olduğunu belirten Karaismailoğlu, “Salgının başlangıcından itibaren havacılık sektörüne idari, teknik ve mali düzenlemeler ile gereken desteği verdik. Salgının etkilerini en aza indirmek amacıyla havalimanlarımızda COVID-19 Free Airport projesi kapsamında fiziksel şartlar sosyal mesafeye göre düzenlendi ve dezenfeksiyon işlemleri kesintisiz devam ettirildi. Alınan önlemler ve salgınla mücadelede elde edilen başarılarla, uçak ve yolcu trafiğinde belirli bir düzeyde toparlanma yaşandı. Bunun neticesi olarak; ülkemiz salgın sonrasında havacılıkta en hızlı normalleşme sağlayan ülkeler arasında yer aldı” ifadelerini kullandı.

2021 yılında 1 milyon 461 bin 577 uçak trafiği gerçekleşti

2021 yılında yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 57.4 artarak 128 milyon 565 bin 706’ya ulaştığını açıklayan Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“İç hatlarda 68 milyon 711 bin 173 yolcu, dış hatlarda 59 milyon 676 bin 396 yolcuya hizmet verildi. Direkt transit yolcular ile birlikte hizmet verilen toplam yolcu sayısı 128 milyon 565 bin 706’ya çıktı. Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği de iç hatlarda 741 bin 331, dış hatlarda 464 bin 624 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 461 bin 577 uçak trafiği gerçekleşti. Uçak trafiğindeki artış oranı 2021 yılında yüzde 38,5 oldu. Aynı dönemde, havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 699 bin 592 ton, dış hatlarda 2 milyon 659 bin 177 ton olmak üzere toplamda 3 milyon 358 bin 769 tona ulaştı.”

İstanbul Havalimanı 37 milyondan fazla yolcu ağırladı

Prestij projeleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı’nda da 2021 yılında toplam 280 bin 109 uçak trafiğinin gerçekleştiğini vurgulayan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, iç hatlarda 10 milyon 590 bin 203, dış hatlarda 26 milyon 586 bin 306 olmak üzere toplam 37 milyon 176 bin 509 yolcunun ağırlandığına dikkati çekti. Turizm merkezlerindeki havalimanlarındaki hareketliliğe de işaret eden Karaismailoğlu, “2021 yılında dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerimizdeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı; iç hatlarda 14 milyon 568 bin 592, dış hatlarda 21 milyon 113 bin 549 oldu” değerlendirmesinde bulundu.

“Yeni yılda da aynı yolda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz”

Salgın döneminde havacılık sektöründe frene basılmak zorunda kalınsa da alınan önlemler ve yapılan yatırımlar sayesinde toparlanma sürecinin hızlandığını aktaran Karaismailoğlu, 2003 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısının bugün itibarıyla 56’ya ulaştığını belirtti. Yılsonunda Gaziantep Havalimanı yeni terminal binasını açtıklarını anımsatan Karaismailoğlu, bu sayının önümüzdeki yıl yeni açılacak havalimanlarıyla birlikte 61’e yükseleceğini ifade etti. Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

“Yeni yılda da aynı yolda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Hizmet kalitemizi arttırarak; ülkemizin gelişimi, milletimizin kalkınması, gençlerimizin geleceğinin daha da aydınlanması ve Cumhuriyet’imizin 100. yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmak adına daha çok gayret göstereceğiz.”

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