Samsun Terme’de ’Sıfır Atık Projesi’ ile kaynağında ayrıştırılan atıkların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Terme Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Karadeniz’in ikinci “1. Sınıf Atık Getirme Merkezi”nin yapımına başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, Terme Belediyesi tarafından ihalesi yapılan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin inşaat çalışması başladı. Tesis tamamlandığında Karadeniz’in ikinci 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi faaliyete geçecek. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin inşaatına başlayan Terme Belediyesi ayrıca ilçe merkezinde birçok noktaya yerleştirilen Mobil atık getirme noktaları ile kaynağında ayrıştırılan atıkların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Kaynaklar daha verimli kullanılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sıfır atık yönetmeliği kapsamında Terme Belediyesi, ilçe sınırları içinde önemli çalışmalara imza atıyor. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılması ve atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanılması adına yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede kağıt-karton, plastik, cam, metal, elektrikli elektronik eşyalar, bitkisel atık yağlar, pil atıklarının birbirlerine karıştırılmadan ayrı ayrı atılabildiği Mobil Atık Getirme Merkezleri ilçenin dört bir yayına yerleştirildi.

“Çevreyi çok önemsiyoruz”

Yapımı hızla devan eden 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde incelemelerde bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, çevreyi ve doğayı çok önemsediklerini belirterek, “Temiz ve güzel bir Terme için çevre çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Eğitimlerden, çevre bilincinin oluşmasına yönelik kampanyalara, gönüllü etkinliklerine kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Şuanda incelemelerde bulunduğumuz, Temizlik İşler Şantiyemizin yan tarafında hayata geçirilecek olan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizin inşasına başladık. İnşallah birkaç ay içerisinde Karadeniz’in ikinci ‘1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ hizmete başlamış olacak. Yine ilçe genelinde çeşitli noktalarda oluşturduğumuz Mobil Atık Getirme Merkezleri ile de vatandaşlarımızın atıklarının geri dönüşüme kazandırılmasına imkân tanıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan aldığımız hibe kapsamında 74 adet ambalaj ayıkları toplama kafesi, 10 adet atık yağ toplama kumbarası, 4 Adet büyük mobil atık getirme merkezi ve 236 adet çöp konteynerini ilçemize kazandırdık” dedi.