Karadeniz’in en kapsamlı hayvan hastanesi Ordu’da yapılıyor

Ordu’da Orta ve Doğu Karadeniz’in en kapsamlı sokak hayvanları hastanesini inşa ediliyor. .

Hayvanların yaşam haklarını korumak ve onların daha donanımlı bir ortamda rehabilite edilmelerini sağlamak amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi’nde bulunan Geçici Hayvan ve Rehabilitasyon Bakımevi’nde hayvan hastanesi hayata geçiriyor.

Bakımevinde çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi mevcut alanların yıkımı sonrası daha modern koşullarda hizmet verecek olan hayvan hastanesinde çalışmalarını sürdürecek.

Daha donanımlı bir ortamda rehabilite edilecekler

Cerrahi ameliyathane, röntgen ve laboratuvar bölümleri, muayene odası, ameliyat sonrası yoğun bakım üniteleri, engelli ile anneli-yavrulu bölümler gibi alanların iyileştirilerek hayvan hastanesinin oluşturulacağı bakımevinde sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç dostlar donanımlı bir ortamda tedavi edilerek, rehabilitasyonları yapılacak. Aynı zamanda kedi ve köpek hospitalizasyon ünitelerinde de kapasite artışına giden Büyükşehir Belediyesi böylelikle daha fazla sokak hayvanının yaşamına dokunacak.

“Tıbbı müdahale anında yapılabilecek”

Orta ve Doğu Karadeniz’de ilk olacak olan hayvan hastanesinin sokak hayvanlarının hayat standartlarını yükselteceğine dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, “Burada sokak hayvanlarımız daha sağlıklı bir ortamda sağlıklarına kavuşturacağız” dedi.

Daire Başkanı Okutucu şöyle konuştu:

“Doğada yaşayan her türlü canlının yaşam hakkını koruma önceliğiyle hareket ederek bizlerle birlikte yaşayan sokak hayvanlarımızın hayat standartlarını yükseltecek çalışmalara imza atıyoruz. Bu kapsamda mevcutta bulunan Altınordu Geçici Hayvan ve Rehabilitasyon Bakımevimizi daha donanımlı hale getirme çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Ameliyathanelerden yoğun bakım ünitelerine kadar iyileştireceğimiz bakımevimiz Orta ve Doğu Karadeniz’in en donanımlı hayvan hastanesi olmuş olacak. Burada sokak hayvanlarımız daha modern bir ortamda sağlıklarına kavuşturularak, rehabilite edilecekler. Bakımevimizde bulunan tüm ekip arkadaşlarımızın gönülden çalıştığı, emek vererek terini akıttığı ortak bir çalışmayı ilimize kazandıracağız. Burası cerrahi operasyonların, röntgen ile buna benzer tıbbi müdahalelerin anında yapılabileceği ve operasyonlar sonrası bakımların devam edeceği donanımlı bir yer olmuş olacak.”