Karadeniz’in Bodrum’u: Yakakent

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi, Yakakent turizmini geliştirmek için turizm çalıştayı düzenledi. Çalıştayda ilçenin turizm açısından güçlü ve zayıf yönleri ön plana çıkarıldı ve Yakakent’e, “Karadeniz’in Bodrum’u” benzetmesi yapıldı.

OMÜ ve Yakakent Belediyesi arasında düzenlenen protokol uyarınca düzenlenen çalıştayın moderatörlüğünü Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Seden Doğan yaptı. Çalıştayda düşüncelerini paylaşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, “Başkanımız rektörlüğe geldiğinde Yakakent’in projelerinden bahsederken ne kadar heyecanlı olduğunun farkındaydım. Yakakent için Karadeniz’in Bodrum’u ifadesini kullanmasından hoşnut olduk. Fakat burada göz önüne alınması gereken faktörler var. Birinci olarak altyapı hizmetleri. İkinci olarak yatırımcıların kar avansı ve analizi. Üçüncü olarak yerel halkın kültürü. Ama bir yanda dünyada doğa tahribatı var bir diğer yanda da insan ilişkileri söz konusu. Bunları göz önünde bulundurarak gelişmeliyiz. İyi ve kötü tecrübeleri inceleyerek gelişim sağlamalıyız. Sizler bu çalışmalarla Yakakent’i de uluslararası alana açmış olacaksınız” diyerek ilerlenmesi gereken yol hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Yakakent’i Karadeniz’in Bodrum’u olarak nitelendiriyorum”

Çalıştayda konuşan Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, “Belki çok iddialı olacak ama ben Yakakent’i Karadeniz’in Bodrum’u olarak nitelendiriyorum. Yakakent geçmişten günümüze konumu itibarıyla Samsun ve Sinop arasında kalmış, Sinop Havalimanı’na 70, Samsun Çarşamba Havalimanı’na 90 kilometre uzaklıkta olup böyle bir konum avantajını elinde bulunduran bir ilçe. Altyapısal bütün çalışmalarını tamamladık ve plajları için mavi bayrak başvurusunu yaptık. Normal nüfusumuz 8 bin 700 ama yazlık nüfusumuz 62 bin oluyor. Elimizde Çamgölü gibi eşsiz bir doğa harikası var” şeklinde konuştu.

İlçenin turizm açısından güçlü ve zayıf yönleri ön plana çıkarıldı

Çalıştayda gerçekleştirilenleri ise kapanış konuşmasında anlatan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut şunları kaydetti: “Samsun sahip olduğu 17 ilçe itibari ile birbirinden farklı özellikler taşımaktadır. Bu ilçelerin içinde Yakakent ise diğer ilçelerden farklı niteliklere sahiptir. Üniversitemiz ile Yakakent Belediyesi arasında imzalanan protokol uyarınca düzenlenen çalıştayda ilçenin SWOT analizi yapıldı. Bu bağlamda ilçenin eko-turizm açısından zenginliği ön plana çıkarılmış oldu. Buna ek olarak Yakakent’in Cittaslow adayı olması ilçenin sahip olduğu en büyük avantajlardan birisi olarak ele alındı. Çalıştayda ilçenin turistik değerleri ve bu değerlerin markalaştırılması ile ilgili konular istişare edildi. Çalıştay süresince ilçenin turizm gelirlerinin artırılmasına yönelik öneriler masaya yatırıldı. Çalıştay sonrasında hazırlanacak raporla birlikte ön plana çıkan noktaların güçlendirilmesi için başta Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gibi kurumlara proje sunulması ve dış kaynaklı projelerin yapılması hedeflenmektedir.”

Çalıştay, sunulan çözüm önerilerinin ardından sonra erdi. Çalıştaya ayrıca; Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İdris Varıcı ve OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut katıldı.