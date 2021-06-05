Karadeniz’den sadece 30 dakikada çıkanlar pes dedirtti

“5 Haziran Dünya Çevre Günü” etkinleri kapsamında Karadeniz’de dalgıçlar tarafından temizlik yapıldı. Sadece 30 dakika yapılan su altı temizliğinde araba tekerleği bile çıkması pes dedirtti.

Samsun’da Dünya Çevre Günü etkinleri sabah saatlerinde başladı. İlk olarak Karadeniz sahilinde havadan helikopter destekli Sahil Güvenlik Komutanlığı, polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıçları tarafından su altı temizleme işlemi yapıldı. Karadeniz’den çıkan çöpler ise şoke etti. Dalgıçlar tarafından temizleme işleminde su canlıların hayatını tehlikeye sokacak çok sayıda plastik metal ve cam atıklar ile araba lastikleri bile çıktı.

"Samsun’dan Türkiye’ye önemli bir mesaj vermiş olduk"

Denizden kısa sürede birçok atık çıkarıldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyemiz, sahil güvenliğimiz, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz, TEMA Vakfımız, Turmepamız ile birlikte farkındalık oluşturarak çok güzel etkinliklere imza attık. Dalgıçlarımızla beraber bugün geldik ve limandan atıkları çıkardık. Dolayısıyla burada çıkanların tamamına yakını çok uzun yıllar denizde kaybolmayacak plastikler, metaller, şişelerdir. Bu dünya, gelecek nesillerimizin bize emanetidir. Biz bu bilinçle birlikte hareket ediyoruz. Samsun’da bu konuda bir duyarlılık var. Türkiye’nin en güzel coğrafyalarından bir tanesi ve üretim havzasıdır. Tüm kurumlarımızla birlikte çok başka alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Çevreye duyarlılığı en yüksek il olmak durumundayız. Gelecek nesillere dünyamızı onların sağlıklı ve güvenli yaşamalarına uygun şekilde teslim etmek durumundayız” dedi.

Başkan Demir, “Samsun’dan Türkiye’ye önemli bir mesaj vermiş olduk. Buyurun işte bizim çok kısa sürede limandan çıkardığımız parçaları görüyorsunuz. Şu gördüğümüz çevrenin evimizden hiçbir farkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis dalgıçların kullandığı kıyafetler sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgiyle takip ettiği etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.