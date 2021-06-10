Karadeniz’de yunus şöleni kameralara yansıdı.

Samsun’un Bafra ilçesi Koşu Mahallesi sahilinde akşam saatlerinde ortaya çıkan yunuslar görsel şölen oluşturdu.

Yunusların suyun üzerinde balık yakalarken adeta dans etmeleri kameralara yansıdı. Koşu Mahallesi Balıkçı Barınağı yakınlarına kadar gelen bir grup yunus sahile renk kattı. Yakaladıkları balıklarla karınlarını doyuran yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.