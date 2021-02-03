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Karadeniz’de sıcaklıklar artıyor, yağış iklimi değişiyor

Meteoroloji 10. Bölge Müdür Yardımcı Ali Kesimoğlu, Karadeniz Bölgesi’nde sıcaklıkların arttığını, bu artışa bağlı olarak yağış ikliminin de değiştiğini söyledi.

Çevre 03.02.2021, 12:04
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Karadeniz’de sıcaklıklar artıyor, yağış iklimi değişiyor

Meteoroloji 10. Bölge Müdür Yardımcı Ali Kesimoğlu, Karadeniz Bölgesi’nde sıcaklıkların arttığını, bu artışa bağlı olarak yağış ikliminin de değiştiğini söyledi.

Samsun’da şubat ayında hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre uzun yıllar Samsun’da ocak ayında sıcaklık ortalaması 7,2 derece iken, 2021 Ocak ayı ortalama sıcaklığı 10,8 derece olarak gerçekleşti. Şubat ayında havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar ise kendisi sahil kenarlarına attı. Bölge Müdür Yardımcısı Ali Kesimoğlu ise küresel iklim değişikliğine vurgu yaptı. Yeryüzü ortalama sıcaklıkları arttıkça olağan havalarda olağan dışı gelişmeler olduğunu belirten Ali Kesimoğlu, "Bu duruma iklim değişikliği denmektedir. Sıcak havalar daha fazla nem tuttuğundan geçtikleri yüzeylerdeki nemi emerek kuraklığa sebep olmaktadır. Özellikle Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nın güneş için yaptığı değerlendirmeye göre güneş enerjisinde herhangi bir artış olmamasına rağmen dünyanın ortalama sıcaklığı artıyor ve bu nedenle iklimlerimiz değişiyor. Samsun’da uzun yıllar ortalama sıcaklığı 14,4 derece iken 2020 yılında Samsun sıcaklık ortalaması 16,2 derece olarak gerçekleşmiştir. Bu da uzun vadeli ortalamalara göre 1,8 derece artış anlamına gelmektedir. Samsun ocak ayı uzun yıllar ortalaması 7,2 derece iken 2021 Ocak ayı ortalama sıcaklığı 10,8 derece olarak gerçekleşmiştir. Bu da 3,6 derece sıcaklık artışına tekabül etmektedir. Sıcaklıklarımız artıyor ve bu artışa bağlı olarak yağış iklimi de değişiyor” diye konuştu.

“Sıcaklık trendi devam edecek”

Samsun’da 2020 yılında yüzde 18 civarında bir yağış düşüşü olduğunu ifade eden Kesimoğlu, “Bu nedenle ülkemizde bu sıcaklık artışına bağlı olarak iklim değişimine ülkemizin nasıl ayak uyduracağı önemli bir konudur ve bu trendin bundan sonraki dönemde de devam etmesini bekliyoruz. Özellikle son günlerde bölgemizde ve ülkemizde yağışların azalmış olması özellikle ekim ayının ortalarından itibaren yağışların ocak ortalarına kadar azalma göstermesi önemli bir kuraklığı gündeme getirmiştir. Son 6 aya baktığımızda özellikle ekim, kasım, aralık ve ocak ayı ortalamalarında yağışın önemli bir ölçüde azaldığı görülmüştür. Bu trendin özellikle ocak ortalarından itibaren yağışlı havaya dönerek değişime uğradığını görüyoruz. Bu yağışlı hava etkisini aralıklarla da olsa önümüzdeki dönemde yağışlarımızı göreceğiz. Havanın zaman zaman soğuduğunu, trend şeklinde bir soğuk havandan ziyade kısa süreli soğuma yağış trendinden sonra normallerin üzerindeki sıcaklık artışına devam edeceğiz. Samsun’da uzun yıllar ocak ayı ortalaması 68,1 kilogram iken 2021 yılı ocak ayı Samsun’a düşen yağış ortalaması 34 kilogramdır. Genelde bir yağış azlığı söz konusu ama bu ocak ortalarından itibaren gelen sistemle birlikte yağışlarımızın azlığını bir miktar tamamlamak durumunda kaldık ve bundan sonra da bunun devam etmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.
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