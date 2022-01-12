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Karadeniz’de lodos etkili oluyor
DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Karadeniz sahili olan Akçakoca ilçesinde boyu 6 metreyi bulan dev dalgalar oluştu.
Çevre 12.01.2022, 14:56
DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Karadeniz sahili olan Akçakoca ilçesinde boyu 6 metreyi bulan dev dalgalar oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Düzce’nin Karadeniz’e sahili olan Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Dalgaların boyu 6 metreyi geçti. Dev dalgalar mendireği aşarak balıkçı teknelerinin bulunduğu barınağa kadar geldi.
Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri barınakta kaldı.