Karadeniz’de hortum paniği

Kastamonu’da sabah saatlerinde Karadeniz’de çıkan 3 hortumun ardından, Cide ilçesinde de aynı anda 6 hortum oluştu. Denizi saran hortumlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kastamonu’nun Abana ilçesinde sabah saatlerinde aynı anda oluşan 3 hortumun ardından, Cide ilçesi açıklarında da Karadeniz’i hortumlar sardı. Cide açıklarında aynı anda 6 hortum ortaya çıktı. İlçenin farklı noktalarından görüntülenen dev hortumlar, kısa süreli paniğe sebep oldu. Vatandaşlar tarafından görüntülenen hortumlar, bir süre sonra İnebolu açıklarına ilerleyerek gözden kayboldu.