Karadeniz’de hortum

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi sahil kesiminde denizde hortum çıktı. Yaklaşık 5 dakika süren hortum daha sonra kayboldu.

Karadeniz’in Ereğli açığında sabah saatlerinden itibaren yağan karın ardından hortum çıktı. Dolu yağışı ve fırtına ile birlikte Ereğli açıklarında oluşan ve yaklaşık 5 dakika kadar devam eden hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Hortumun açıkta bekleyen gemilerin yakınından geçmesi ise korku dolu anlar yaşattı.