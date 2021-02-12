Karadeniz’de dev dalgalar oluştu

Karadeniz’de etkili olan fırtına nedeniyle birçok balıkçı teknesi ve yük gemisi limanlara sığındı. Amasra’da dalgaların boyu 5 metreye ulaştı.

Karadeniz’de etkili olan fırtına nedeniyle dalgaların boyu 5 metreye ulaştı. Birçok balıkçı teknesi ve yük gemisi limanlara sığındı. Bartın’ın Amasra Limanı ve Tarlaağzı Balıkçı Barınağında yoğunluk oluştu. Balıkçı teknelerinin yanı sıra kuru yük gemilerinin de limana sığınarak demir attığı görüldü. Amasra Limanı’ndaki yoğunluk nedeniyle bazı balıkçı teknelerinin ise Tarlaağazı Balıkçı Barınağına yönlendirildiği öğrenildi.

Fırtına nedeniyle Amasra Limanı’na demirleyen balıkçı teknesinin kaptanı Soner Mızrap, “Yaklaşık bir hafta 10 günlük fırtına olacağını meteoroloji devamlı söylüyor. Bizde o yüzden teknemizi getirdik limana demir attık. Fırtınanın geçmesini bekliyoruz şu anda yani” dedi.