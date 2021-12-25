Karadeniz sahil yolundan kar manzaraları

Karadeniz sahil yolunu çevreleyen ormanlarda kar yağışı ile birlikte oluşan manzaralar drone ile görüntülendi.

Karadeniz sahil yolunun Bartın-Kastamonu güzergahındaki ormanlar bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından beyaz örtü ile kaplandı.

Yazın yeşilin, sonbaharda ise sarı ve kahverenginin onlarca tonunun bir arada buluştuğu ormanlar, bu defa kar beyaza büründü.

Araçlarıyla Karadeniz sahil yolunu kullanan vatandaşlar; kestane, kayın, gürgen ve meşe ağaçlarından oluşan ormanların arasında kıvrılıp uzayan karayolu ağı boyunca kar manzaralarının sunduğu görsel şölene şahit oluyor.

Karadeniz sahil yolunda oluşan kar manzaraları, seyir halindeki sürücü ve yolculara eşsiz bir seyir keyfi yaşatırken güzergah fotoğraf tutkunlarının da alternatif rotaları arasında yer alıyor.