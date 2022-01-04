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Karadeniz kış turizminin gözde kayak merkezinde sezon başladı

Kar yağışlarının başlamasıyla Ordu’nun önemli kış turizm merkezi Çambaşı Yaylası Doğa Tesisleri’nde sezon hazırlıkları tamamlandı. Yaylada kar kalınlığı 60 santimetreyi geçti.

Çevre 04.01.2022, 11:49
Karadeniz kış turizminin gözde kayak merkezinde sezon başladı

Kar yağışlarının başlamasıyla Ordu’nun önemli kış turizm merkezi Çambaşı Yaylası Doğa Tesisleri’nde sezon hazırlıkları tamamlandı. Yaylada kar kalınlığı 60 santimetreyi geçti.

Konforlu ve kaliteli hizmet için hazırlıklar yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeniliklerle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen doğa tesisleri; modern konaklama alanları, kış sporları çeşitliliği ve eşsiz doğa güzelliğiyle vatandaşların ilgisini çekiyor.

Ziyaretçilerine konforlu ve kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi tesiste gerek bakım-onarım gerek yenileme çalışmalarıyla yeni sezonda da vatandaşlara hizmet vermeye hazır hale getirildi.

Konaklama ve restoran imkanları ile dört mevsim vatandaşlara açık olan tesiste kar kalınlığının yeterli kapasiteye ulaşması ile tesiste bulunan kayak, snowboard, kızak, snowtube, zipline, çocuk oyun alanı, kayak odası, kayak malzemeleri satış butik mağazası gibi hizmetler vatandaşların kullanımına sunuldu.

Yapılan çalışmalar kapsamında tesiste bulunan kayak merkezinde telesiyej bakımları yapılırken kayak pistleri çevresinde ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Kar makinaları ve kar motorları bakım ve onarımdan geçirilerek pistlerde düzenleme çalışmaları uzman personelce yapıldı. Konaklama için misafirlerin tercih ettiği bungalovlarda da yapılan çalışmalarla tesis, yeni sezon için hazırlandı.

Sağlık ve güvenlik önlemleri de alındı

Gelen misafirlerin muhtemel sağlık ihtiyaçları için 112 acil servis tesis içerisinde konuşlandırılarak ulaşım için 24 saat esaslı yol açma çalışmaları ile tuzlama çalışmaları yapılıyor. Ayrıca güvenlik için itfaiye, jandarma ve zabıta ekipleri de tesise hizmet verebilecek yakınlıkta bulunuyor.

Bu sezonda da ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor

Öte yandan Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalar ve tanıtım faaliyetleri sonucu geçtiğimiz sezonlarda 150 bin civarı vatandaşı ağırlayan Çambaşı Doğa Tesisleri’nin bu sezonda da ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.

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