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Karadeniz de lodos etkili oluyor
DÜZCE (İHA) – Düzce’de sağanak yağış ve lodos etkili oluyor. Dalga boyu 4 metreyi aşarken, denizin rengi ise kahverengiye döndü.
Çevre 15.12.2021, 14:41
DÜZCE (İHA) – Düzce’de sağanak yağış ve lodos etkili oluyor. Dalga boyu 4 metreyi aşarken, denizin rengi ise kahverengiye döndü.
Batı Karadeniz bölgesinde yağış ile birlikte etkisini gösteren fırtına sebebiyle dev dalgalar oluştu. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 4 metreyi bulan dalgaların artması sebebiyle balıkçılar barınağına gizlendi. Fırtına sebebiyle günlük yaşam olumsuz etkileniyor.
Balıkçılar, fırtınanın bir süre daha süreceğini öngördü.