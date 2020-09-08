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Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevresinde yerel olarak kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yaşanabilecek muhtemel afetlere karşı dikkatli olunması istendi.
Çevre 08.09.2020, 17:32
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Müdürlük tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre 9 Eylül Çarşamba günü Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun'un doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
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