Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Müdürlük tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre 9 Eylül Çarşamba günü Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun'un doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.