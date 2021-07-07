Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca’da meydana gelen sağanak yağış sonrası dere yataklarının taşmasıyla Karadeniz çamura büründü.

Düzce’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış 3 ilçe ve 13 köyde su taşkınları, heyelan ve sele sebep oldu. Batı Karadeniz bölgesi olan Düzce’nin Akçakoca ilçesi de sağanak yağış sebebiyle olumsuz etkilendi. Dere yataklarından denize akan çamurlu su, Karadeniz’i 500 metre genişliğinde çamura bürüdü. Yine dere yataklarından gelen ağaçlar ve çeşitli plastik atıklar da Karadeniz’e aktı. Bölgedeki balıkçılar, Karadeniz’in ancak 1 hafta içinde kendini temizleyebileceğini belirtti.