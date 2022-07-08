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Karadeniz bağlantı noktasında tek yönlü bayram yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük’ün Kemikli Rampaları’nda tek yönlü olarak bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Çevre 08.07.2022, 15:35
Karadeniz bağlantı noktasında tek yönlü bayram yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük’ün Kemikli Rampaları’nda tek yönlü olarak bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşların yolculuğu başladı. İstanbul’un Karadeniz’e bağlantısının sağlandığı Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli rampalarında trafik akıcı olarak sağlanıyor. Dron ile havadan görüntülenen bölgede özelikle İstanbul istikametinden Karadeniz istikametine yoğun araç trafiğinin olduğu görüldü.

Öte yandan, zaman zaman kent merkezinde de trafik yoğunluğu oluşuyor.

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