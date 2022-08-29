banner591

banner528

banner590

banner547

Son Dakika

Karadağ Yaylası’nda bulut denizi seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu

Doğu Karadeniz Bölgesi yaylaları yaklaşan sonbahar mevsimi ile birlikte bulut denizinin eşsiz manzaralarına ev sahipliği yapıyor.

Çevre 29.08.2022, 09:31
Karadağ Yaylası’nda bulut denizi seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu

Doğu Karadeniz Bölgesi yaylaları yaklaşan sonbahar mevsimi ile birlikte bulut denizinin eşsiz manzaralarına ev sahipliği yapıyor.

Trabzon’un Vakfıkebir İlçesi’ne bağlı Karadağ Yaylası’nda adeta görsel şölene dönüşen bulut denizi seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu. Karadağ Yaylası’nda havadan çekilen görüntüler bulut denizinin eşsiz manzarasını gözler önüne sererken, bulut ve sis denizinin altında ise Karadağ Yayla Şenlikleri düzenlendi. Şenliğe binlerce yöre halkı katıldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 4 10
2. Adana Demirspor 4 9
3. Fenerbahçe 3 7
4. Başakşehir 3 7
5. Beşiktaş 3 7
6. Galatasaray 4 7
7. Trabzonspor 4 7
8. Kayserispor 4 6
9. Antalyaspor 4 6
10. Giresunspor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 3 2
17. Ümraniye 4 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Samsunspor 3 5
6. Gençlerbirliği 3 4
7. Keçiörengücü 3 4
8. Boluspor 3 4
9. Göztepe 3 4
10. Sakaryaspor 2 3
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Altınordu 3 2
16. Denizlispor 3 1
17. Tuzlaspor 2 1
18. Ö.K Yeni Malatya 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 4 12
2. M.City 4 10
3. Tottenham 4 10
4. Brighton 4 10
5. Leeds United 4 7
6. Chelsea 4 7
7. Newcastle 4 6
8. M. United 4 6
9. Liverpool 4 5
10. Brentford 4 5
11. Fulham 4 5
12. Crystal Palace 4 4
13. Southampton 4 4
14. Nottingham Forest 4 4
15. Aston Villa 4 3
16. West Ham United 4 3
17. Bournemouth 4 3
18. Everton 4 2
19. Wolverhampton Wanderers 4 2
20. Leicester City 4 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Real Betis 3 9
3. Barcelona 3 7
4. Villarreal 3 7
5. Osasuna 3 6
6. Real Sociedad 3 6
7. Mallorca 3 4
8. Athletic Bilbao 2 4
9. Almeria 3 4
10. Rayo Vallecano 3 4
11. Celta Vigo 3 4
12. Atletico Madrid 2 3
13. Girona 3 3
14. Valencia 2 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 2 0
26
açık