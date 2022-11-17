Karaçi havası en kirli şehirler listesinde ilk sıralarda

Pakistan’ın Karaçi kentinde hava kalitesi indeksinin 258’in üzerine çıkmasının ardından dünyada hava kirliliğin en yüksek olduğu şehirler listesinde ilk sıralarda yer aldı.

Pakistan’daki hava kirliliği tehdit oluşturmaya devam ediyor. Pakistan’ın Karaçi kenti, küresel hava kalitesi indeksinde dünyada hava kirliliği en yüksek olan şehirler listesinde ilk sıralarda yer aldı. Hava kalitesi endeksine göre (AQI) Karaçi’nin atmosferindeki kirli partikül sayısı 258 partikül metre olarak kaydedildi. Lahor’da ise 186 partikül metre olarak kaydedildi.

Uzmanlar, fabrikalarda veya yanan kömür, çöp, yağ veya lastiklerden çıkan dumanın atmosfere karıştığını ve etkisinin kış başlangıcında ortaya çıktığını ve sezon sonuna kadar devam ettiğini söylüyor.

Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.

Çiftçilerin yaktığı anız, her yıl Hindistan’da hava kirliliği seviyesini kötüleştirirken, başkent Yeni Delhi dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.