Karacalar doğal alanda görüntülendi

Ardahan’ın Göle ilçesinde Karacalar karla kaplı ormanda görüntülendi. Geyiklerin karlı ormanda koştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ardahan‘ın Göle ilçesine bağlı Çakırüzüm köyü ormanlık alanına inen karacalar, bölgeden geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi. İlçede kerestecilik işiyle uğraşan Burak Akçelik, karla kaplı ormanlık alanının önünde karacaları görüntüledi. Göle ilçesine bağlı Çakırüzüm köyündeki ormanlık alanda karacaları gören Akçelik, karacaların görüntüsünü cep telefonu ile kaydetti.

Görüntülerde karla kaplı ormanlık alanda bir süre otlanan karacaların daha sonra koşarak yer değiştirdikleri anlar yer alıyor.