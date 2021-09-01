Karaburun’da kıyı temizliği: Araba lastiği de çıktı, içecek kutusu da

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Daha temiz bir İzmir” için plajlarda başlattığı kıyı temizlik çalışmaları sürüyor. Büyükşehir ekipleri, çevre bilincini artırmak ve farkındalık sağlamak amacıyla ilçe belediyesi ve çevre gönüllüleri ile bu kez Karaburun’un Mimoza Koyu’nda kıyı ve deniz dibi temizliği yaptı. Denizden araba lastiğinden içecek kutularına kadar çıkan atıklar ise görenleri şaşırttı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilçe belediyeleri ve çevre gönüllüleri ile birlikte sahillerde başlattığı temizlik çalışmaları devam ediyor. “Daha temiz bir İzmir” için geçtiğimiz hafta Urla Kum Denizi’nde kıyı ve dip temizliği yapan ekiplerin programında bu hafta Karaburun’un Mimoza Koyu vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Mavi Bayrak Birimi, “Plajların Rengi: Mavi” sloganıyla Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Karaburun Belediyesi ekipleri, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) yetkilileri, çevre gönüllüleri ve dalış kulüplerinin katılımıyla Mimoza Koyu baştan sona temizlendi; çevreye atılan atıklar tek tek toplandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dalgıç ekibi de denizde dip temizliği yaptı. Denizden ve kıyıdan çok sayıda araba lastiği, şişe ve içecek kutuları çıktı. Etkinlikte ayrıca Karaburun bölgesinde ikamet eden ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin cankurtaran kursuna katılıp eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere de Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) onaylı Gümüş Bröve belgeleri verildi.