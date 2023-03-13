Karabük’ün yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

Karabük’ün yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Karabük’ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi Mart ayının ikinci haftasında da karla kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu tesiste yoğun sis de etkili oluyor.

Öte yandan Karabük-Bartın karayolu Ahmetusta mevkii ile Ovacık ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.