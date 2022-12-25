Karabük’te yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı

Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısı sonrasında Karabük’te kar yağışı etkili oldu.

Karabük’ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı doğayı beyaza bürüdü. Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Büyükdüz mevkiinde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı, bölge beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı için yüksek kesimlere çıkan vatandaşlar ise o anın tadını yaşayarak bol bol video ve fotoğraf çekti.